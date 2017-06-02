Мотоциклист сбил пешехода в Приморье

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В четверг, 1 июня, в 14 часов 20 минут на пульт дежурного ОМВД России по Черниговскому району поступило сообщение о том, что по адресу пгт. Сибирцево совершен наезд на пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Приморскому краю.

Установлено, что водитель мотоцикла YB-150T-G50 без государственных регистрационных знаков совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход отделался лишь ушибами, ему оказана медицинская помощь на месте. Водитель мотоцикла госпитализирован с травмой головы, так как во время падения шлем слетел.

Как выяснилось, водитель не имеет водительского удостоверения и находился в состоянии опьянения.