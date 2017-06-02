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Связь между кошмарами и болезнями мозга подтверждена, - ученые

RBD предшествует им на 6-15 лет
Фото: Elitefon.ru Фото: Elitefon.ru
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Канадские ученые подтвердили связь между расстройствами быстрой фазы сна (RBD) и развитием нейродегенеративных процессов, ведущих к паркинсонизму и другим тяжелым болезням мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Возможно, ночные ужасы и судорожные движения спящего могут служить одним из критериев для ранней диагностики этих заболеваний. 

Нарушения фазы быстрого сна заставляют не только переживать тяжелые, полные насилия сновидения, но и проявлять соответствующее поведение: люди могут биться, стонать и кричать во сне, падать с кровати и т. п. В норме кошмары могут сниться, но паралич мышц не позволяет телу реагировать на них столь бурно.

Причины, вызывающие RBD, неизвестны. Проявиться симптомы могут в любом возрасте, однако чаще всего им подвержены пожилые мужчины. Специалисты уже давно заметили возможную связь между RBD и последующим развитием нейродегенеративных процессов – болезни Паркинсона, деменции с образованием белковых телец Леви, мультисистемной атрофии. Как правило, RBD предшествует им на 6-15 лет, хотя формально до сих пор связь между ними остается плохо понятной.

для этого ученые поставили эксперименты на мышах. Они выделили группу нейронов ствола мозга, контролирующую быструю фазу сна, и получили ГМ-линию, у которой активировать или подавлять эти клетки можно оптогенетически, с помощью лазерного излучения. Таких животных заражали ГМ-вирусом, который вызывает накопление в мозге белковых отложений, сходных с теми, что развиваются и при паркинсонизме.

Запуская у мышей быстрый сон, ученые подтвердили: такие животные спят тяжело и при этом совершают судорожные движения, демонстрируя все признаки RBD. Авторы полагают, что RBD может быть связано с ранним поражением нейронов ствола мозга, ответственных за фазу быстрого сна, позволяя иногда диагностировать начало дегенеративных процессов еще на первых этапах.

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