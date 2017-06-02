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Стало известно, как именно изменится остров Русский

Правительство утвердило концепцию развития ТОР Остров Русский
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил разработанную Минвостокразвития России концепцию развития острова Русский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минвостока Александр Галушка:

- Восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму более 50 миллиардов рублей. Среди них – центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы. Для того, чтобы эти проекты стартовали - и стартовали успешно, - на острове Русский будет создана территория опережающего развития. Соответствующее распоряжение Правительства России подписано, - сказал он.

Кроме того, концепция развития острова Русский предусматривает строительство на его территории Центра международного сотрудничества, включающего конгрессно-выставочный центр, в том числе для ежегодного проведения Восточного экономического форума, бизнес-центров и современных гостиниц.

Важнейшим направлением развития острова является развитие Дальневосточного федерального университета и создание полноценного университетского города. Подписанным распоряжением предусматривается строительство II очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.

Концепцией предусмотрено создание морского биотехнопарка, площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники, морской техники, беспилотных систем. Этому будет способствовать и создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.

Для повышения туристической привлекательности острова Русский предусматривается введение системы Tax Free.

В целях поддержки инвесторов, реализующих проекты на острове Русский, Минвостокразвития на ближайшие 2 года выделено 3,8 миллиарда рублей средств из госбюджета на  развитие инфраструктуры.

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