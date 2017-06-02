Стало известно, как именно изменится остров Русский 14:05, 02 июня Стало известно, как именно изменится остров Русский
В жилом доме Владивостока прогремел взрыв 13:54, 02 июня В жилом доме Владивостока прогремел взрыв
В расписании владивостокского общественного транспорта произошли изменения 13:54, 02 июня В расписании владивостокского общественного транспорта произошли изменения
Новостная лента
Июнь, 02 пятница
14:10
Владивосток: Год без мэра
14:10
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
14:05
«8 канал» устроил праздник для детей! Фото
14:05
Стало известно, как именно изменится остров Русский
13:54
В жилом доме Владивостока прогремел взрыв
13:54
В расписании владивостокского общественного транспорта произошли изменения
13:43
Корень одуванчика поможет победить рак, - ученые
13:32
В Приморье может зайти крупный фармацевтический бизнес
13:24
Сергей Мильвит: Игорь Пушкарев - человек, кторый сохранил и построил скверы Эксклюзив
13:11
Красочным шоу отметили День защиты детей во Владивостоке Фото и Видео
13:09
Тихоокеанская коллегия адвокатов Приморского края оказывает все виды юридической помощи
13:00
Во Владивостоке сгорел гараж
12:55
Большегруз оказался в кювете в результате ДТП в Приморье Видео
12:48
Велосипедист попал под колеса автомобиля в Приморье
12:37
​Появились первые потенциальные покупатели отеля Hyatt во Владивостоке
12:26
В Приморье спасатели продолжают поиск пропавшего мужчины
12:15
Скоро производство свинины в Приморье увеличится в 12 раз
12:04
Во Владивостоке сгорел автомобиль
11:53
Во Владивостоке запустят беспилотный автобус
11:42
В Приморье скоро появится 500 новых рабочих мест
11:41
В Приморье обнаружен труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти
11:28
Во Владивостоке состоится огненное шоу: в 20:00 начнется IV всемирный фестиваль уличного кино
11:16
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
11:13
Сбербанк снижает процентные ставки по ипотеке и увеличивает скидку за электронную регистрацию сделки
11:09
Воспитанников детской колонии поздравили с Днем защиты детей Фото
11:05
На острове Русский 3 июня пройдет экологический субботник
10:54
​Ветераны Владивостока благодарны Игорю Пушкареву за помощь
10:41
На работу на пляжах в Приморье могут начать нанимать врачей
10:32
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
10:21
В «Океане» открылась первая летняя смена
10:07
Грабители автомобильных частей задержаны в Приморье
09:56
Центр поддержки китайских инвесторов в ДФО создадут в июле
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

В Приморье может зайти крупный фармацевтический бизнес

Президента MSD заинтересовало производство биодобавок из морских растений и животных
Фото: WallpapersCraft Фото: WallpapersCraft
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В Приморье может зайти крупный фармацевтический бизнес: на площадке Петербургского международного экономического форума встретились глава MSD International Кевин Али и губернатор края Владимир Миклушевский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Президента MSD заинтересовало предложение инвестировать в производство БАД в Приморском крае. Как рассказал ему глава региона, «Сейчас в Приморье мы пытаемся синтезировать БАДы, вытяжки из морских животных и растений. Это альтернативный способ разработки лекарственных препаратов. Он не везде в мире представлен, но у нас достаточно развит. Ранее мы вели переговоры с японцами, они запросили пробную партию, которая превышала объём годовых продаж во Владивостоке. То есть интерес есть. Все это уже действующее производство, которое можно посмотреть. Если провести клинические и предклинические испытания, как утверждают эксперты, эти БАДы могут в перспективе стать лекарствами». 

«Мы инвестируем туда, где есть возможность развивать науку. В этой связи, если можем помочь в достижении ваших целей по развитию инноваций в регионе на базе ваших центров, с радостью поучаствуем», – ответил президент компании. Он рассказал о своей компании:

«Мы концентрируем внимание на инвестировании в три направления: клинические исследования, образовательные программы для медицинского персонала и обеспечение доступности инновации лекарств и вакцин. В портфеле MSD представлены средства для лечения и профилактики самых различных заболеваний: онкологии, сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других. Что касается онкологии, недавно вывели на рынок новый препарат, который изменил парадигму лечения рака во всем мире», – сказал Али.

Справка:

MSD является одной из ведущих международных компаний в области здравоохранения, занимается созданием, разработкой, производством и реализацией инновационных рецептурных лекарственных препаратов, включая биологические, и вакцины. В России компания работает с 1991 года.

comments powered by Disqus
Похожие новости
​Появились первые потенциальные покупатели отеля Hyatt во Владивостоке
12:37, 02 июня 2017 ​Появились первые потенциальные покупатели отеля Hyatt во Владивостоке

Скоро в Приморье приедут представители компании Accor Hotels

Скоро производство свинины в Приморье увеличится в 12 раз
12:15, 02 июня 2017 Скоро производство свинины в Приморье увеличится в 12 раз

В ТОР "Михайловский" реализуются 16 проектов свинокомплексов, подписан договор на создание 17-го

Центр поддержки китайских инвесторов в ДФО создадут в июле
09:56, 02 июня 2017 Центр поддержки китайских инвесторов в ДФО создадут в июле

На середину лета намечено подписание международного соглашения

Госдума рассмотрит поправки в закон о «дальневосточном гектаре»
10:46, 01 июня 2017 Госдума рассмотрит поправки в закон о «дальневосточном гектаре»

Закон продолжают «шлифовать»

Герман Греф представил новое мобильное приложение банка Сбербанк Инвестор
13:00, 31 мая 2017 Герман Греф представил новое мобильное приложение банка Сбербанк Инвестор

Приложение предоставляет удобный круглосуточный доступ к информации об инвестициях клиента в ценные бумаги

Главный приморский единоросс стал Почетным гражданином Владивостока
12:25, 31 мая 2017 Главный приморский единоросс стал Почетным гражданином Владивостока

Его кандидатуру одобрили депутаты

Во Владивостоке идет заседание по делу «Радиоприбора»
12:01, 31 мая 2017 Во Владивостоке идет заседание по делу «Радиоприбора»

Судебный процесс о невыплате зарплат продолжается