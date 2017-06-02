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Красочным шоу отметили День защиты детей во Владивостоке

Ребят поздравили их любимые герои
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Вчера, 1 июня, в детской клинической больнице №1 города Владивостока прошёл детский праздник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С Международным днём защиты детей маленьких пациентов поздравили персонажи детских мультфильмов.

«Сегодня Международный день защиты детей, для детей это двойной праздник, так как начитается лето, а вместе с ним каникулы. Но есть дети, которые даже в это время болеют, поэтому, чтобы они быстрее поправились, мы устроили для них небольшой праздник: ребят поздравили их любимые герои, а также подарили подарки, - пояснил Николай Сурнев, начальник административно-территориального управления Фрунзенского района. - Праздник в День защиты детей для маленьких пациентов больницы мы организуем уже второй год подряд и планируем проводить ежегодно».

Гостям праздника представили красочную развлекательную программу: шоу с жидким азотом и мыльными пузырями, конкурсы и викторины. Также всем детям были вручены подарки: конструкторы, настольные и развивающие игры, куклы и другие.

Отметим, административно-территориальным управлением Фрунзенского района Владивостока праздники в детской клинической больнице №1 также устраиваются также в преддверии Нового года.

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