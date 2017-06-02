Корень одуванчика поможет победить рак, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования доказали, что корень одуванчика способен убивать 98% клеток рака за 48 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Как оказалось, одуванчик укрепляет иммунную систему и кровообращение, способствует лечению легких, простаты и формы рака. Ученые утверждают, что корень одуванчика — это единственный приемлемый вариант, когда речь идет о лечении хронического миеломоноцитарного лейкоза. Этот тип рака обычно поражает пожилых людей.

Участником эксперимента стал 72-летний пациент, который страдал от рака и принимал в качестве лекарства чай с корнем одуванчика.

Было установлено, что раковые клетки начали распадаться за 48 часов после контакта с экстрактом одуванчика. Оганизм заменяет эти клетки на новые, здоровые. Дальнейшие исследования показали, что экстракт одуванчика обладает анти-раковыми преимуществами для груди, печени, толстой кишки, легких и рака простаты.