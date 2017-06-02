Велосипедист попал под колеса автомобиля в Приморье

Минувшим вечером в Уссурийске велосипедист попал под колеса автомобиля, сообщает РИА VladNews.
По словам очевидцев, девушка управлявшая велосипедом находилась в нетрезвом состоянии. И в один момент, не справившись с управлением, он упала, попав под колеса автомобиля, водитель которого вовремя начал педаль тормоза.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и «скорая». Девушке было оказана вся необходимая медицинская помощь.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.