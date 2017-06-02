В Приморье спасатели продолжают поиск пропавшего мужчины

Безрезультатно

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

25 мая в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о необходимости оказания помощи в проведении поиска гражданина 1957 года рождения, проживающего в селе Мельники Партизанского городского округа, который 24 мая ушёл в лес за грибами и до настоящего времени на связь не вышел, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

В период с 26 по 31 мая группой спасателей Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда совместно с волонтёрами и сотрудником полиции осмотрено 52 кв. км. лесополосы. Поиск результата не дал.

1 июня осмотрено 20 кв. км. лесополосы. Поиск результата не дал, продолжится 2 июня.

Нарастающим итогом осмотрено 72 кв. км. лесного массива.

Задействовано: 10 человек и 3 единицы техники, от МЧС России 3 человека и 1 единица техники.