Во Владивостоке сгорел автомобиль

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы Владивостока, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-лсужбу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о возгорании автомобиля на улице Анисимова.

Оперативно по сигналу тревоги прибыли пожарные бригады и приступили к тушению. Горели моторный отсек и салон транспортного средства.

Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. С огнём боролись четыре человека личного состава и одна единица техники.