В Приморье обнаружен труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти

Убийцу задержали по отпечаткам пальцев

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что в частном доме по улице Чкалова обнаружен труп 86-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили соседей погибших и изъяли отпечатки пальцев. Впоследствии сотрудники экспертно-криминалистического отдела по отпечаткам пальцев установили личность подозреваемого.

В ходе розыска был задержан 42-летний местный житель, который дал признательные показания. Установлено, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фигурант дела заключен под стражу.