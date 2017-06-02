Во Владивостоке запустят беспилотный автобус

Осенью этого года в кампусе ДВФУ на острове Русский запустят беспилотный общественный транспорт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Беспилотный атвобус разработан компанией «Волгабас» и имеет название «Матрешка». Управляется с помощью компьютера с самообучаеммым програмным обеспечением. Вместимость автобуса - 8 человек. Средняя скорость - 30 км\ч. Дистанция, которую может преодолеть автобус - 130 км.
Тестируются эти беспилотники на закрытой территории инновационного центра «Сколково». Сообщается, что первоначальная цена транспортного средства равна 9,5 млн рублей, но при запуске в серию она снизится до 3,5 млн рублей.