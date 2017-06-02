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Общество

Во Владивостоке запустят беспилотный автобус

Максимальная скорость транспорта - 30 км\ч
Фото: st-kt.ru Фото: st-kt.ru
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Осенью этого года в кампусе ДВФУ на острове Русский запустят беспилотный общественный транспорт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Беспилотный атвобус разработан компанией «Волгабас» и имеет название «Матрешка». Управляется с помощью компьютера с самообучаеммым програмным обеспечением. Вместимость автобуса - 8 человек. Средняя скорость - 30 км\ч. Дистанция, которую может преодолеть автобус - 130 км. 

Тестируются эти беспилотники на закрытой территории инновационного центра «Сколково». Сообщается, что первоначальная цена транспортного средства равна 9,5 млн рублей, но при запуске в серию она снизится до 3,5 млн рублей. 

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