​Появились первые потенциальные покупатели отеля Hyatt во Владивостоке 12:37, 02 июня ​Появились первые потенциальные покупатели отеля Hyatt во Владивостоке
В Приморье спасатели продолжают поиск пропавшего мужчины 12:26, 02 июня В Приморье спасатели продолжают поиск пропавшего мужчины
Во Владивостоке сгорел автомобиль 12:04, 02 июня Во Владивостоке сгорел автомобиль
Новостная лента
Июнь, 02 пятница
12:39
Владивосток: Год без мэра
12:39
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
12:37
​Появились первые потенциальные покупатели отеля Hyatt во Владивостоке
12:26
В Приморье спасатели продолжают поиск пропавшего мужчины
12:15
Скоро производство свинины в Приморье увеличится в 12 раз
12:04
Во Владивостоке сгорел автомобиль
11:53
Во Владивостоке запустят беспилотный автобус
11:42
В Приморье скоро появится 500 новых рабочих мест
11:41
В Приморье обнаружен труп пожилой женщины с признаками насильственной смерти
11:28
Во Владивостоке состоится огненное шоу: в 20:00 начнется IV всемирный фестиваль уличного кино
11:16
За сутки в Приморье потушили четыре пожара
11:13
Сбербанк снижает процентные ставки по ипотеке и увеличивает скидку за электронную регистрацию сделки
11:09
Воспитанников детской колонии поздравили с Днем защиты детей Фото
11:05
На острове Русский 3 июня пройдет экологический субботник
10:54
​Ветераны Владивостока благодарны Игорю Пушкареву за помощь
10:41
На работу на пляжах в Приморье могут начать нанимать врачей
10:32
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
10:21
В «Океане» открылась первая летняя смена
10:07
Грабители автомобильных частей задержаны в Приморье
09:56
Центр поддержки китайских инвесторов в ДФО создадут в июле
09:53
Тяжелое ДТП произошло на трассе в Приморье
09:49
На одной из улиц Владивостока запретят стоянку и движение автотранспорта
09:34
Выпускники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по математике: профильный уровень
09:21
Безработный житель Владивостока сдал на металл чужое имущество
09:09
Гороскоп на 2 июня
09:08
Игорь Пушкарев: Пока я нахожусь вне воли, мои переживания за детей только усиливаются
09:03
Во Владивостоке закрыли фуникулер
08:46
Часть Владивостока останется без света сегодня, 2 июня Адреса
08:38
Во Владивостоке сильный ветер, преимущественно без осадков
08:21
Установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» на таможнях ДФО ждут 3,2 тысячи авто
07:12
Дорогая контрабанда задержана в Приморье
06:07
Жесткие штрафы грозят приморским водителям, припарковавшимся на пляже у моря
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Скоро производство свинины в Приморье увеличится в 12 раз

В ТОР "Михайловский" реализуются 16 проектов свинокомплексов, подписан договор на создание 17-го
Фото: meatinfo.ru Фото: meatinfo.ru
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Скоро производство свинины в Приморье увеличится в 12 раз: в регионе в ТОР "Михайловский" сейчас реализуются 16 профильных инвестпроектов, а накануне в Петербурге был подписан договор на создание семнадцатого - экспортно-ориентированного - инвестпроекта стоимостью более 10 миллиардов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский:

- Мы уверенно наращиваем производство мясной продукции, в первую очередь – свинины. Хочу сказать, что сегодня два очень крупных проекта в ТОР "Михайловский" работают, – это "Мерси-Трейд" и "Русагро". "Мерси-Трейд" строит шесть свинокомплексов, "Русагро" – 10. После того, как они начнут работать, объем свинины в крае увеличится в 12 раз. Нам самим столько не съесть и поэтому это будет экспортно-ориентированный проект. Конечно больше всего ориентированный на Китай, – сказал он.

Напомним, планируется, что с новым инвестпроектом в ТОР "Михайловский" появятся порядка 500 вакансий на новом свиноводческом комплексе.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Центр поддержки китайских инвесторов в ДФО создадут в июле
09:56, 02 июня 2017 Центр поддержки китайских инвесторов в ДФО создадут в июле

На середину лета намечено подписание международного соглашения

Госдума рассмотрит поправки в закон о «дальневосточном гектаре»
10:46, 01 июня 2017 Госдума рассмотрит поправки в закон о «дальневосточном гектаре»

Закон продолжают «шлифовать»

Герман Греф представил новое мобильное приложение банка Сбербанк Инвестор
13:00, 31 мая 2017 Герман Греф представил новое мобильное приложение банка Сбербанк Инвестор

Приложение предоставляет удобный круглосуточный доступ к информации об инвестициях клиента в ценные бумаги

Главный приморский единоросс стал Почетным гражданином Владивостока
12:25, 31 мая 2017 Главный приморский единоросс стал Почетным гражданином Владивостока

Его кандидатуру одобрили депутаты

Во Владивостоке идет заседание по делу «Радиоприбора»
12:01, 31 мая 2017 Во Владивостоке идет заседание по делу «Радиоприбора»

Судебный процесс о невыплате зарплат продолжается

Депутаты Думы Владивостока единогласно лишили Дмитрия Сулеева полномочий
11:14, 31 мая 2017 Депутаты Думы Владивостока единогласно лишили Дмитрия Сулеева полномочий

Владелец сети Реми принял это решение добровольно

Казино принесет Приморью миллиарды доходов
11:05, 31 мая 2017 Казино принесет Приморью миллиарды доходов

Через 5 лет