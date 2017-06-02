В ТОР "Михайловский" реализуются 16 проектов свинокомплексов, подписан договор на создание 17-го

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Скоро производство свинины в Приморье увеличится в 12 раз: в регионе в ТОР "Михайловский" сейчас реализуются 16 профильных инвестпроектов, а накануне в Петербурге был подписан договор на создание семнадцатого - экспортно-ориентированного - инвестпроекта стоимостью более 10 миллиардов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума заявил губернатор Приморья Владимир Миклушевский:

- Мы уверенно наращиваем производство мясной продукции, в первую очередь – свинины. Хочу сказать, что сегодня два очень крупных проекта в ТОР "Михайловский" работают, – это "Мерси-Трейд" и "Русагро". "Мерси-Трейд" строит шесть свинокомплексов, "Русагро" – 10. После того, как они начнут работать, объем свинины в крае увеличится в 12 раз. Нам самим столько не съесть и поэтому это будет экспортно-ориентированный проект. Конечно больше всего ориентированный на Китай, – сказал он.

Напомним, планируется, что с новым инвестпроектом в ТОР "Михайловский" появятся порядка 500 вакансий на новом свиноводческом комплексе.