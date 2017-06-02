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Общество

Сбербанк снижает процентные ставки по ипотеке и увеличивает скидку за электронную регистрацию сделки

Процентная ставка на приобретение квартиры в новостройке составит 10,70%
Фото: vc.ru Фото: vc.ru
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

С 1 июня 2017 года Сбербанк снижает процентные ставки по жилищным кредитам на покупку новостроек, а с 5 июня - по остальным базовым ипотечным продуктам. Снижение составит 0,20-0,75 п.п. Также с 1 июня увеличена на 0,2 п.п. скидка за электронную регистрацию сделки для первичного жилья - теперь она составляет 0,7 п.п, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Сбербанк.

Процентная ставка на приобретение квартиры в новостройке составит 10,70%, а при условии оформления электронной регистрации сделки – 10,0%. Продолжает действовать специальная программа с рядом застройщиков, которая позволяет получить скидку от базовой ставки в размере 2,0-2,7 п.п. Процентная ставка в рамках данного предложения составит с 1 июня 8,7% и 8,0% (при условии оформления электронной регистрации сделки).

С 5 июня базовые ставки по продукту «Приобретение готового жилья» составят 10,00-11,25%, а с учетом Акции для молодых семей – 9,50-10,75%. Эти процентные ставки действуют в регионах проведения акции «Региональное промо» до 31.12.2017. В остальных регионах ставки составят по готовому жилью 11,00-12,00%, в рамках Акции для молодых семей – 10,50-11,50%. По-прежнему продолжает действовать скидка 0,5 п.п. при условии оформления электронной регистрации сделки.

По продуктам «Загородная недвижимость» ставки составят 11,5-12%, "Строительство жилого дома" – 12-12,50% во всех регионах.

«Сбербанк наблюдает стабильное восстановление спроса на ипотеку: объем заявок с начала 2017 года прирастает по отношению к аналогичному периоду 2016 года. С учетом востребованности новых электронных сервисов, мы предлагаем еще более выгодные процентные ставки на кредиты с их использованием», – отметил Старший управляющий директор - директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на http://domclick.ru.

Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки выше на 0,5 п.п.

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