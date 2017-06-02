В Приморье скоро появится 500 новых рабочих мест

В ТОР "Михайловский" появился новый инвестпроект

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В ТОР "Михайловский" в Приморском крае появятся новые рабочие места: порядка 500 вакансий появится на крупном свиноводческом комплексе; соответствующее соглашение о инвестпроекте стоимостью 10,8 миллиарда рублей было подписано накануне на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

ООО "Мерси Трейд" реализует проект по производству, глубокой переработке и реализации свиноводческой продукции мощностью до 500 тысяч голов в год. В настоящее время при поддержке Россельхозбанка компания уже ведет строительство крупного животноводческого комплекса "Приморский бекон", предусматривающего создание полного замкнутого цикла – от производства собственных кормов до глубокой переработки свинины. Реализация проекта позволит обеспечить население Приморского края охлажденным мясом, а также загрузить мясоперерабатывающие предприятия региона. На строительство комплекса предоставлен заем в 1,3 миллиарда рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2017 года.