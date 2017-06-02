Воспитанников детской колонии поздравили с Днем защиты детей

В четверг, 1 июня, в детской колонии прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, сообщает РИА VladNews.
Для ребят была организована праздничная программа.
На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
В четверг, 1 июня, в детской колонии прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, сообщает РИА VladNews.
Для ребят была организована праздничная программа.
На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
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