Во Владивостоке состоится огненное шоу: в 20:00 начнется IV всемирный фестиваль уличного кино

Торжественное открытие IV всемирного фестиваля уличного кино состоится в Приморье в пятницу, 2 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В 20:00 в амфитеатре на Спортивной набережной Владивостока пройдут мероприятия, посвященные открытию фестиваля уличного кино. В течение вечера жителям и гостям города будут представлены музыкальная программа, огненное шоу, а также лучшие в России короткометражные фильмы, собранные из более чем 700 заявок при участии ведущих российских киноакадемий.
«Каждый желающий сможет не только посмотреть ленты, но и проголосовать за понравившуюся работу светом фонарика или телефона. По итогам народного голосования в конце августа будет отобран фильм-победитель», – сообщают организаторы.
Сразу по окончании показа команда организаторов отправится в кругосветное путешествие, устраивая показы короткометражных лент молодых авторов на набережных, площадях и крышах домов от Владивостока до Сан-Франциско.
«Фестиваль уличного кино – по-настоящему народный феномен. Мы принципиально отказались от жюри и начали проводить конкурсные кинопоказы под открытым небом, знакомя с молодежным кинематографом и включая в процесс отбора всех желающих. Идея пришлась по вкусу большому числу людей и за три года наша некоммерческая инициатива выросла более чем в 20 раз. Мы очень рады, что в этом году Приморский край официально войдет в наше движение», – прокомментировал основатель проекта Александр Щеряков.
Отметим, фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, стартовавшим в 2014 году на Дальнем Востоке России. За три года проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 20 тысяч километров и собрать больше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин, Тимур Бекмамбетов и другие деятели культуры.