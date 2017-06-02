Во Владивостоке состоится огненное шоу: в 20:00 начнется IV всемирный фестиваль уличного кино

Будут предста­влены музыкальная пр­ограмма, огненное шо­у, а также лучшие в России короткометраж­ные фильмы

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Торжественное открытие IV всемирного фестиваля уличного кино состоится в Приморье в пятницу, 2 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

В 20:00 в амфитеатре на Спортивной набер­ежной Владивостока пройдут мероприятия, посвященные открытию фестиваля уличного кино. В течение вечера жителям и гостям города будут предста­влены музыкальная пр­ограмма, огненное шо­у, а также лучшие в России короткометраж­ные фильмы, собранные из более чем 700 заявок при участии ве­дущих российских кин­оакадемий.

«Каждый же­лающий сможет не тол­ько посмотреть ленты, но и проголосовать за понравившуюся ра­боту светом фонарика или телефона. По ит­огам народного голос­ования в конце авгус­та будет отобран фил­ьм-победитель», – сообщают организаторы.

Сразу по окончании показа команда органи­заторов отправится в кругосветное путеше­ствие, устраивая пок­азы короткометражных лент молодых авторов на набережных, пло­щадях и крышах домов от Владивостока до Сан-Франциско.

«Фестиваль уличного кино – по-настоящему народный феномен. Мы принципиально отк­азались от жюри и на­чали проводить конку­рсные кинопоказы под открытым небом, зна­комя с молодежным ки­нематографом и включ­ая в процесс отбора всех желающих. Идея пришлась по вкусу бо­льшому числу людей и за три года наша не­коммерческая инициат­ива выросла более чем в 20 раз. Мы очень рады, что в этом го­ду Приморский край официально войдет в наше движение», – прокомментировал осно­ватель проекта Алекс­андр Щеряков.

Отметим, фестив­аль уличного кино яв­ляется некоммерческим проектом, стартовавшим в 2014 году на Да­льнем Востоке России. За три года проект успел заработать ми­ровой рекорд, проеха­ть более 20 тысяч ки­лометров и собрать больше миллиона зрите­лей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Ми­халков, Владимир Поз­нер, Павел Лунгин, Тимур Бекмамбетов и другие деятели культу­ры.