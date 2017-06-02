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Общество

В «Океане» открылась первая летняя смена

Реализуются сразу четыре программы
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Во всероссийском детском центре «Океан» 1 июня открылась первая летняя смена, на которую приехали почти две тысячи ребят от Калининграда до Камчатки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. 

Как рассказали в департаменте образования и науки, в первой летней смене реализуются сразу четыре программы – «Вожатская академия», «Маленькая страна», «Робинзонада» и «Juniorskills». Юные географы, победители всероссийских и региональных олимпиад – первые гости новой пятой дружины «Океанская Эскадра». Все они – участники программы «Робинзонада», которая напрямую связана с морской тематикой. Программа состоит из трёх блоков – “Курс молодого первопроходца”, “Курс молодого бойца” и «Курс молодого человека».

Второй год в детском центре реализуется программа JuniorSkills. В этот раз она выходит на международный уровень. В числе участников не только школьники из ДФО, но и стран АТР. В рамках программы каждый получит возможность попробовать себя в разных профессиях и сферах, в том числе в профессиях будущего.

«Подростки пройдут обучение и поучаствуют в соревнованиях по нескольким компетенциям: робототехника, прототипирование, компьютерная графика, электромонтаж и мультимедийная журналистика», – рассказали в центре.

Также в «Океане» вновь проводится смена для школьников младших классов. На спецкурсе программы «Маленькая страна» ребята познакомится с физикой, биологией, химией и географией. Они узнают, какие животные населяют планету, какие бывают растения, получат представление о таких сложных явлениях, как диффузия и плотность с помощью наглядных экспериментов. К концу смены океанцы подготовят проекты-экспонаты для научной выставки.

Океанцев ждёт много увлекательных мероприятий: торжественная церемония открытия смены, праздник «День России», игры по станциям, костры с картошкой и много весёлых солнечных дней в детском центре.

Отметим, в Приморском крае в летний период будут работать более 600 лагерей, что позволит охватить разными формами отдыха и оздоровления более 192 тысяч детей, в том числе более 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В этом году на оздоровительную кампанию в Приморье будет направлено 383,5 миллионов рублей. На период её проведения в крае сформирован штаб оперативного реагирования. С мая по август ежемесячно проводятся заседания краевой межведомственной комиссии по летнему отдыху, оздоровлению и занятости детей.

Кроме того, особое внимание в Приморье уделят вопросам безопасности не только тех детей, которые летом поедут в лагерь, но и тех, кто останется дома, в том числе на водных объектах.

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