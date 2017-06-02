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На острове Русский 3 июня пройдет экологический субботник

Приглашаются все желающие
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В рамках Года экологии на острове Русский на территории памятника природы «Геологический разрез Чернышевский» в субботу, 3 июня, пройдёт экологический субботник, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. В ходе акции уберут и вывезут мусор с прибрежной зоны памятника природы краевого значения. Участникам предоставят инвентарь, перчатки и мешки для мусора. Кроме того, 3 июня в 9.30 около здания региональной администрации на Светланской,22 будет ждать автобус, который доставит всех желающих к месту проведения субботника.

Акция начнется в 10.00. По вопросам участия в ней можно обратиться по телефону: (423) 221 51 85 – Тарасенко Юрий Геннадьевич.

В России 2017 год объявлен Годом экологии. В ежегодном Послании президент РФ Владимир Путин отметил, что по всей стране надо заняться уборкой загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населённых пунктов.

«Это проблема не только крупных городов, но и сёл, и посёлков», – сказал президент.

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