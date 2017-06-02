​Ветераны Владивостока благодарны Игорю Пушкареву за помощь 10:54, 02 июня ​Ветераны Владивостока благодарны Игорю Пушкареву за помощь
На работу на пляжах в Приморье могут начать нанимать врачей 10:41, 02 июня На работу на пляжах в Приморье могут начать нанимать врачей
Серьезное ДТП произошло в Приморье 10:32, 02 июня Серьезное ДТП произошло в Приморье (Фото)
Новостная лента
Июнь, 02 пятница
11:08
Владивосток: Год без мэра
11:08
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
11:05
На острове Русский 3 июня пройдет экологический субботник
10:54
​Ветераны Владивостока благодарны Игорю Пушкареву за помощь
10:41
На работу на пляжах в Приморье могут начать нанимать врачей
10:32
Серьезное ДТП произошло в Приморье Фото
10:21
В «Океане» открылась первая летняя смена
10:07
Грабители автомобильных частей задержаны в Приморье
09:56
Центр поддержки китайских инвесторов в ДФО создадут в июле
09:53
Тяжелое ДТП произошло на трассе в Приморье
09:49
На одной из улиц Владивостока запретят стоянку и движение автотранспорта
09:34
Выпускники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по математике: профильный уровень
09:21
Безработный житель Владивостока сдал на металл чужое имущество
09:09
Гороскоп на 2 июня
09:08
Игорь Пушкарев: Пока я нахожусь вне воли, мои переживания за детей только усиливаются
09:03
Во Владивостоке закрыли фуникулер
08:46
Часть Владивостока останется без света сегодня, 2 июня Адреса
08:38
Во Владивостоке сильный ветер, преимущественно без осадков
08:21
Установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» на таможнях ДФО ждут 3,2 тысячи авто
07:12
Дорогая контрабанда задержана в Приморье
06:07
Жесткие штрафы грозят приморским водителям, припарковавшимся на пляже у моря
05:04
Анна Кузнецова предложила создать альтернативный детский интернет-контент
04:06
Жителей и гостей Владивостока приглашают на детский праздник в микрорайоне Снеговая Падь
03:36
«Auto`салон-2017»: крутые тачки на центральной площади Владивостока
03:01
Приморцам напомнили правила перевозки групп детей
02:03
Ученые узнали, как замедлить старение кожи
01:28
10 КАМАЗов мусора вывезли после очистки берегов реки Объяснения во Владивостоке Фото
00:55
Приморскую столицу уже начали готовить к следующему отопительному сезону
Июнь, 01 четверг
23:24
Умные люди чаще бывают счастливыми, - ученые
22:06
Энергетики заканчивают гидравлические испытания в центре Владивостока Адреса
21:31
Беременная женщина передает стресс своему ребенку, - ученые
20:55
Неизвестный похитил кассовый аппарат из магазина в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Грабители автомобильных частей задержаны в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 29-летнего жителя Уссурийска, который сообщил о краже автомобильных запчастей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Установлено, что злоумышленники проникли в складское помещение на улице 1-я Шахтерская, выставив окно и, похитив автозапчасти, скрылись.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Пытаясь скрыться от сотрудников полиции, правонарушители бросили запчасти, но были задержаны инспекторами патрульно-постовой службы. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Тяжелое ДТП произошло на трассе в Приморье
09:53, 02 июня 2017 Тяжелое ДТП произошло на трассе в Приморье

Два человека госпитализированы

Безработный житель Владивостока сдал на металл чужое имущество
09:21, 02 июня 2017 Безработный житель Владивостока сдал на металл чужое имущество

Проводится проверка

Неизвестный похитил кассовый аппарат из магазина в Приморье
20:55, 01 июня 2017 Неизвестный похитил кассовый аппарат из магазина в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Неизвестный напал ночью на женщину и ограбил ее
17:48, 01 июня 2017 Неизвестный напал ночью на женщину и ограбил ее

Возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке автомобиль вылетел с трассы на тротуар
17:21, 01 июня 2017 Во Владивостоке автомобиль вылетел с трассы на тротуар

Обстоятельства случившегося выясняются

Дерзкий грабитель-рецидивист осужден в Приморье
15:25, 01 июня 2017 Дерзкий грабитель-рецидивист осужден в Приморье

Ущерб превысил 80 тысяч рублей

Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке
14:16, 01 июня 2017 Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке

Обстоятельства случившегося выясняются