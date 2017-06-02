Выпускники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по математике: профильный уровень

Сегодня, 2 июня, выпускники Владивостока сдают профильный экзамен по математике, сообщает РИА VladNews.
Минимальный порог – 27 баллов.
Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий.
Сегодня, 2 июня, выпускники Владивостока сдают профильный экзамен по математике, сообщает РИА VladNews.
Минимальный порог – 27 баллов.
Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, сложности и числу заданий.
День будет энергичным
Ведутся профилактические работы
Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
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