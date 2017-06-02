Игорь Пушкарев: Пока я нахожусь вне воли, мои переживания за детей только усиливаются

Временно отстраненный от должности глава Владивостока поздравил горожан с праздником

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности главы Владивостока Игорь Пушкарев поздравил местных жителей с праздником – Днем защиты детей, сообщает РИА VladNews.

- Я как отец, воспитывающий троих сыновей, знаю, что значит беспокоиться за своих детей каждый день. И пока я нахожусь вне воли, мои переживания только усиливаются. Целый год я не видел, как росли мои ребята. Мне это время уже никто не вернет. Но, несмотря на арест, я считаю своей главной задачей защищать своих детей всеми способами, ведь это главная обязанность родителей, особенно отцов. Дети – это наше будущее, поэтому мы, взрослые, должны сделать все для того, чтобы они были счастливыми! Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты! Берегите себя, ведь семья — это главное! С праздником! – написал Игорь Пушкарев в своих социальных сетях.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.