Безработный житель Владивостока сдал на металл чужое имущество

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке задержан 57-летний местный житель, который подозревается в хищении двух металлических листов с крыши контейнера на территории одного из транспортный предприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. По версии правоохранительных органов, похищенное мужчина стал на металл. Проводится проверка.