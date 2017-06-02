Во Владивостоке задержан 57-летний местный житель, который подозревается в хищении двух металлических листов с крыши контейнера на территории одного из транспортный предприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. По версии правоохранительных органов, похищенное мужчина стал на металл. Проводится проверка.
Безработный житель Владивостока сдал на металл чужое имущество
Проводится проверкаВладивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.
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