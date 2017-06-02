Часть Владивостока останется без света сегодня, 2 июня

Сегодня, 2 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
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Гамарника ул.1, 3,
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Пятнадцатая ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 16В, 16Г, 18, 19, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 6, 6А, 9,
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Четырнадцатая ул.54,
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Кирова ул.97,
Пятнадцатая ул.2,
Шевченко ул.39, 44А,
Пятнадцатая ул.7, 30А,
Байдукова ул.4Д, 1,
Опорная ул.10А,
Красного Знамени пр-кт.65Г,
Шевченко ул.46Г, 54, 80, 48, 68Б, 50, 35В, 33А, 46В, 46А, 46, 72,
Байдукова ул.2Б,
Кирова ул.95Г
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.