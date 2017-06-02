Выпускники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по математике: профильный уровень 09:34, 02 июня Выпускники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по математике: профильный уровень
Гороскоп на 2 июня 09:09, 02 июня Гороскоп на 2 июня
Игорь Пушкарев: Пока я нахожусь вне воли, мои переживания за детей только усиливаются 09:08, 02 июня Игорь Пушкарев: Пока я нахожусь вне воли, мои переживания за детей только усиливаются
Новостная лента
Июнь, 02 пятница
09:36
Владивосток: Год без мэра
09:36
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
09:34
Выпускники Владивостока сегодня сдают ЕГЭ по математике: профильный уровень
09:21
Безработный житель Владивостока сдал на металл чужое имущество
09:09
Гороскоп на 2 июня
09:08
Игорь Пушкарев: Пока я нахожусь вне воли, мои переживания за детей только усиливаются
09:03
Во Владивостоке закрыли фуникулер
08:46
Часть Владивостока останется без света сегодня, 2 июня Адреса
08:38
Во Владивостоке сильный ветер, преимущественно без осадков
08:21
Установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» на таможнях ДФО ждут 3,2 тысячи авто
07:12
Дорогая контрабанда задержана в Приморье
06:07
Жесткие штрафы грозят приморским водителям, припарковавшимся на пляже у моря
05:04
Анна Кузнецова предложила создать альтернативный детский интернет-контент
04:06
Жителей и гостей Владивостока приглашают на детский праздник в микрорайоне Снеговая Падь
03:36
«Auto`салон-2017»: крутые тачки на центральной площади Владивостока
03:01
Приморцам напомнили правила перевозки групп детей
02:03
Ученые узнали, как замедлить старение кожи
01:28
10 КАМАЗов мусора вывезли после очистки берегов реки Объяснения во Владивостоке Фото
00:55
Приморскую столицу уже начали готовить к следующему отопительному сезону
Июнь, 01 четверг
23:24
Умные люди чаще бывают счастливыми, - ученые
22:06
Энергетики заканчивают гидравлические испытания в центре Владивостока Адреса
21:31
Беременная женщина передает стресс своему ребенку, - ученые
20:55
Неизвестный похитил кассовый аппарат из магазина в Приморье
19:21
Чтение в пожилом возрасте продлевает жизнь, - ученые
18:00
Приморские ученые решили повысить плодородность почв Приморья с помощью биоугля
17:48
Неизвестный напал ночью на женщину и ограбил ее
17:34
Во Владивостоке работают эвакуаторы Видео
17:23
В Приморье частично снят противопожарный режим
17:21
Во Владивостоке автомобиль вылетел с трассы на тротуар Фото
17:18
Первый день лета: до грандиозной вечеринки WHITE PARTY осталось чуть больше недели Фото
17:11
Семейный фестиваль «День детей» пройдёт во Владивостоке
17:00
Небезопасное развлечение придумали приморские шиномонтажники Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Часть Владивостока останется без света сегодня, 2 июня

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт.137, 139, 141, 143,

Байдукова ул.1А, 2, 2А, 3, 4Б, 5, 5А,

Бородинская ул.12, 9,

Гамарника ул.1, 3,

Главная ул.21, 44, 46, 48, 48А,

Кирова ул.112, 93, 95А, 98,

Красного Знамени пр-кт.65, 65Б, 69Б, 71, 71А, 73, 75, 83, 85, 87,

Кубанская ул.10, 14,

Некрасовская ул.82, 84, 96,

Нерчинская ул.3, 42, 54, 56,

Обручева ул.1, 4, 5, 6, 8,

Пятнадцатая ул.1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 16В, 16Г, 18, 19, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 6, 6А, 9,

Чапаева ул.2, 39,

Четырнадцатая ул.54,

Шевченко ул.21В, 23, 25, 29, 31, 31А, 31Д, 33, 35, 37, 38А, 39Б, 39Г, 40, 42, 44Б, 68, 70, 74, 76, 21Е, 29А, 35А, 37Г, 44,

Кирова ул.97,

Пятнадцатая ул.2,

Шевченко ул.39, 44А,

Пятнадцатая ул.7, 30А,

Байдукова ул.4Д, 1,

Опорная ул.10А,

Красного Знамени пр-кт.65Г,

Шевченко ул.46Г, 54, 80, 48, 68Б, 50, 35В, 33А, 46В, 46А, 46, 72,

Байдукова ул.2Б,

Кирова ул.95Г

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке сильный ветер, преимущественно без осадков
08:38, 02 июня 2017 Во Владивостоке сильный ветер, преимущественно без осадков

В крае местами дожди

Установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» на таможнях ДФО ждут 3,2 тысячи авто
08:21, 02 июня 2017 Установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» на таможнях ДФО ждут 3,2 тысячи авто

Последние данные

Дорогая контрабанда задержана в Приморье
07:12, 02 июня 2017 Дорогая контрабанда задержана в Приморье

Преступная схема раскрыта на Лесозаводском таможенном посту

Жесткие штрафы грозят приморским водителям, припарковавшимся на пляже у моря
06:07, 02 июня 2017 Жесткие штрафы грозят приморским водителям, припарковавшимся на пляже у моря

За что именно придется платить отдыхающим?

Жителей и гостей Владивостока приглашают на детский праздник в микрорайоне Снеговая Падь
04:06, 02 июня 2017 Жителей и гостей Владивостока приглашают на детский праздник в микрорайоне Снеговая Падь

Вход свободный

«Auto`салон-2017»: крутые тачки на центральной площади Владивостока
03:36, 02 июня 2017 «Auto`салон-2017»: крутые тачки на центральной площади Владивостока

4 июня

Приморцам напомнили правила перевозки групп детей
03:01, 02 июня 2017 Приморцам напомнили правила перевозки групп детей

Наземным и воздушным транспортом