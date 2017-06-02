Во Владивостоке сильный ветер, преимущественно без осадков

В крае местами дожди

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, небольшой, местами умеренный дождь, ночью в центральных и восточных районах дождь, местами сильный. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью 1...10 °C, днем 6...19 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, ночью слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный до сильного, днем сильный. Температура воздуха ночью 7...9 °C, днем 13...15 °C.



В Уссурийске облачно, небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью 7...9 °C, днем 14...16 °C.



В Находке облачно, утром небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью 8...10 °C, днем 13...15 °C.