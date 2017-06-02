Приморцам напомнили правила перевозки групп детей

Наземным и воздушным транспортом

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Специалисты Роспотребнадзора Приморья напомнили приморцам законодательно установленные правила перевозки групп детей воздушным и наземным транспортом, сообщает РИА VladNews.

Соблюдение этих санитарно-эпидемиологических требований является обязательным для исполнения всех юридических и физических лиц, в том числе индивидуальными предпринимателями, участвующими в организации поездок железнодорожным, автомобильным, воздушным транспортом организованных детских групп к месту назначения и обратно (далее - групп детей) в возрасте до 18 лет в количестве от 8 детей и более.

Организаторами поездок организованных групп детей:

- обеспечивается сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 8 - 12 детей (педагогами, воспитателями, родителями, тренерами и другими) в период следования к месту назначения и обратно;

- организуется питание организованных групп детей с интервалами не более 4 часов;

- организуется питьевой режим в пути следования и при доставке организованных групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, а также при нахождении организованных групп детей на вокзале;

- направляется информация в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки организованных групп детей и количестве детей не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей.

У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей, должна быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленная в период формирования группы не более чем за 3 дня до начала поездки.

Посадка в транспортное средство больных детей не допускается. При выявлении до выезда или во время посадки в транспортное средство или в пути следования ребенка с признаками заболевания в острой форме данный ребенок госпитализируется.

Для организованных групп детей при нахождении их в пути следования организуется питание. Интервалы между приемами пищи должны быть не более 4 часов в дневное время суток.

Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп детей в пути следования, времени суток и в соответствии с физиологическими потребностями.

При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее питание (супы, гарниры, мясные или рыбные блюда).

При нахождении в пути следования менее суток организация питания детей осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания для организации питания детей и подростков при перевозке их транспортом менее 24 часов.

Полноценное горячее питание организуется в вагонах-ресторанах пассажирских поездов или по месту размещения организованных групп детей в пассажирских вагонах.

Не допускается использовать в питании организованных групп детей продукты и блюда, которые запрещены санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего образования.

При организации горячего питания распределение общей калорийности суточного рациона должно составлять: завтрак - 25 - 30%, обед 35 - 45%, ужин - 25 - 30%. Рекомендуемые усредненные величины калорийности в день (далее - ккал/день): до 10 лет - 2100 ккал/день, от 11 и старше - 2550 ккал/день. Рекомендуемое соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:4.

При организации питания пищевые продукты по показателям безопасности должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации и сопровождаться документами, свидетельствующими об их качестве и безопасности.

Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

При нахождении в пути следования более 12 часов организованной группы детей в количестве свыше 30 человек организатором поездки обеспечивается сопровождение организованной группы детей медицинским работником или сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по оказанию первой помощи в соответствии с установленным порядком.

При организации поездок организованных групп детей специализированным железнодорожным подвижным составом, предназначенным для целей перевозки организованных групп детей, организатором поездки обеспечивается сопровождение организованных групп детей квалифицированным медицинским работником (врачом).

Медицинским работником осуществляется:

- взаимодействие с начальником пассажирского поезда, органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- контроль состояния здоровья детей, входящих в организованные группы;

- опрос о состоянии здоровья детей перед посадкой в поезд;

- проверка наличия медицинских справок об отсутствии у детей контакта с инфекционными больными;

- принятие решения об отстранении от посадки в пассажирский поезд детей с явными признаками заболевания в острой форме;

- оказание медицинской помощи заболевшим детям в пути следования;

- своевременная изоляция инфекционных больных детей от здоровых и организация госпитализации больных. При выявлении инфекционного больного или подозрении на инфекционное заболевание, или пищевое отравление среди детей, медицинским работником совместно с проводником вагона изолируются заболевшие дети и немедленно сообщается об этом в ближайший по маршруту следования медицинский пункт вокзала и орган Роспотребнадзора;

- опрос и составление списка детей, контактировавших с больными детьми;

- контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены;

- контроль за организацией питьевого режима и питанием детей.

В целях предупреждения пищевых отравлений медицинским работником совместно с сопровождающими лицами:

- исключить случаи употребления детьми скоропортящихся продуктов питания, а также продуктов, которые не допускается использовать в питании детей санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего образования;

- проводятся беседы с детьми о профилактике инфекционных заболеваний и пищевых отравлениях и о соблюдении правил личной гигиены;

- проверяется обеспеченность детей постельными принадлежностями и постельным бельем.

Организованные группы детей размещаются в залах ожидания, комнатах отдыха или других помещениях железнодорожных вокзалов.

В пути следования организованные группы детей обеспечиваются постельным бельем и постельными принадлежностями, а также питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Рекомендуется организация питьевого режима с использованием бутилированной питьевой воды.