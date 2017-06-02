На одной из улиц Владивостока запретят стоянку и движение автотранспорта

Работы по установке запрещающих знаков по данному адресу проводятся в целях обеспечения безопасности пешеходов

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении запрета на проезд автомобилей и стоянку автотранспортных средств по улице Адмирала Фокина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В районе дома № 29 по ул. Алеутской будут установлены запрещающие знаки 3.2 «Движение запрещено» с дополнительной табличкой 8.3.1 «Направление действия», а также знак 3.28 «Стоянка запрещена». Второй знак, запрещающий парковку автотранспортных средств, будет установлен в районе дома № 3 по ул. Адмирала Фокина.

Запрет на проезд автомобилей, в соответствии с Правилами дорожного движения, не распространяется на транспортные средства почтовой службы, автомобили, обслуживающие объекты в зоне действия знака, транспортные средства граждан, работающих или проживающих в зоне действия знака, маршрутные транспортные средства, автомобили инвалидов первой и второй группы, транспортные средства лиц перевозящих инвалидов, а так же детей-инвалидов.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, работы по установке запрещающих знаков по данному адресу проводятся в целях обеспечения безопасности пешеходов.