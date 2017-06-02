«Auto`салон-2017»: крутые тачки на центральной площади Владивостока

4 июня

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

В воскресенье, 4 июня, в 12 часов на центральной площади приморской столицы развернется тематическая выставка «Auto`салон-2017», сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие организовано журналом «Auto’Мир» при поддержке администрации Владивостока.

Для гостей выставки подготовлена насыщенная программа. Горожане смогут изучить технические характеристики автомобилей, пройти тест-драйв машин, пообщаться с представителями автодилеров. Кроме того, здесь состоится шоу от байкерского клуба «Русские самураи», «выступление» большегрузной техники, выставка ретро-автомобилей и многое другое. В течение дня участников мероприятия ждут яркие шоу, акции, розыгрыши и призы.

Не придётся скучать и самым юным владивосткоцам – ребят ждёт локальная площадка с играми и аниматорами.

Организаторы приглашают принять участие в выставке автомобилей жителей и гостей Владивостока.