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Ученые узнали, как замедлить старение кожи

В исследовании принимали участие женщины разных возрастов
Фото: etidni.net Фото: etidni.net
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что метиленовый синий, распространенный органический краситель и медицинский препарат, оказался способен замедлять старение кожи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Scientific Reports.

Установлено, что метиленовый синий продлевает жизнь клеткам, которые вырабатывают коллаген. С возрастом в коже вырабатывается все меньше коллагена и все больше ферментов, которые его разрушают. Но метиленовый синий смог замедлить этот процесс.

Специалисты провели исследование, которого длилось четыре недели, а его участниками стали женщины разных возрастов. Результат показал, что при воздействии метиленового синего фибробласты даже у стариков образовывались намного лучше. Искусственная кожа стала толще и начала удерживать больше воды. Кроме того, эффект не был временным – изменения в клетках сохранились и после окончания эксперимента.

Необходимая концентрация метиленового синего не настолько высока, чтобы окрасить кожу в синий цвет, так что исследователи рассчитывают, что дальнейшие исследования позволят использовать его в качестве средства, замедляющего старение кожи.

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