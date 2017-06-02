Во Владивостоке закрыли фуникулер

Ведутся профилактические работы

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает о временном прекращении работы городского фуникулера с 1 июня до 1 июля, сообщает ИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Специалисты проведут ежегодное плановое техническое освидетельствование - в целях обеспечения безопасности перевозок. За месяц здесь будет произведена проверка технического состояния вагонов и необходимый ремонт путей, канатов и их креплений, а также другого оборудования, механизмов, сооружений.

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.