10 КАМАЗов мусора вывезли после очистки берегов реки Объяснения во Владивостоке

В основном вдоль берегов реки скапливается строительный и бытовой мусор

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Берега речки Объяснения очищены от мусора силами сотрудников муниципального учреждения «Содержания городских территорий» Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Берега речки Объяснения очищены от мусора силами сотрудников муниципального учреждения «Содержания городских территорий» Владивостока. В течение недели рабочие ликвидировали несанкционированную свалку отходов, вывезено 10 самосвалов мусора.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, в основном вдоль берегов реки скапливается строительный и бытовой мусор, а также автомобильные покрышки. Все это вынуждены убирать коммунальные службы за бюджетные средства.

Стоит отметить, что рабочие МБУ «Содержание городских территорий» регулярно проводят очистку берегов речки Объяснения. Предыдущая санитарная уборка проходила в сентябре 2016 года. В ходе уборки было вывезено 4 самосвала мусора. В течение недели рабочие ликвидировали несанкционированную свалку отходов, вывезено 10 самосвалов мусора.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, в основном вдоль берегов реки скапливается строительный и бытовой мусор, а также автомобильные покрышки. Все это вынуждены убирать коммунальные службы за бюджетные средства.

Стоит отметить, что рабочие МБУ «Содержание городских территорий» регулярно проводят очистку берегов речки Объяснения. Предыдущая санитарная уборка проходила в сентябре 2016 года. В ходе уборки было вывезено 4 самосвала мусора.