Анна Кузнецова предложила создать альтернативный детский интернет-контент

По мнению детского омбудсмена, детям необходимо предоставить информацию про созидательные ценности

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что для детей нужно создать альтернативный интернет-контент, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"С одной стороны, меры приняты, приняты соответствующие законы и буквально на днях они были одобрены. Но это лишь часть мер, которая нужна. Вторая часть, безусловно, - это альтернативный контент, а это то, в чем мы немного проигрываем", - сказала она на пленарной сессии всероссийского родительского форума в Уфе в четверг.

По мнению детского омбудсмена, детям необходимо предоставить информацию про созидательные ценности, спорт, современные интересы, "про группы людей, которые могут стать примером".

"Здесь мы с вами, взрослые, должны найти вот эти механизмы. Может быть, здесь в республике (в Башкирии - прим.ред.) будут созданы такие примеры передач, детских интернет-проектов, может быть проектов дополнительного образования, доступного, которые (...) научат культуре информационного выбора", - отметила Кузнецова.