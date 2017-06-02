Во Владивостоке автомобиль вылетел с трассы на тротуар 17:21, 01 июня Во Владивостоке автомобиль вылетел с трассы на тротуар (Фото)
Во Владивостоке завтра дождь и сильный ветер 16:47, 01 июня Во Владивостоке завтра дождь и сильный ветер
Охранников Пушкарева осудили условно 15:58, 01 июня Охранников Пушкарева осудили условно (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 02 пятница
05:09
Владивосток: Год без мэра
05:09
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
05:04
Анна Кузнецова предложила создать альтернативный детский интернет-контент
04:06
Жителей и гостей Владивостока приглашают на детский праздник в микрорайоне Снеговая Падь
03:36
«Auto`салон-2017»: крутые тачки на центральной площади Владивостока
03:01
Приморцам напомнили правила перевозки групп детей
02:03
Ученые узнали, как замедлить старение кожи
01:28
10 КАМАЗов мусора вывезли после очистки берегов реки Объяснения во Владивостоке Фото
00:55
Приморскую столицу уже начали готовить к следующему отопительному сезону
Июнь, 01 четверг
23:24
Умные люди чаще бывают счастливыми, - ученые
22:06
Энергетики заканчивают гидравлические испытания в центре Владивостока Адреса
21:31
Беременная женщина передает стресс своему ребенку, - ученые
20:55
Неизвестный похитил кассовый аппарат из магазина в Приморье
19:21
Чтение в пожилом возрасте продлевает жизнь, - ученые
18:00
Приморские ученые решили повысить плодородность почв Приморья с помощью биоугля
17:48
Неизвестный напал ночью на женщину и ограбил ее
17:34
Во Владивостоке работают эвакуаторы Видео
17:23
В Приморье частично снят противопожарный режим
17:21
Во Владивостоке автомобиль вылетел с трассы на тротуар Фото
17:18
Первый день лета: до грандиозной вечеринки WHITE PARTY осталось чуть больше недели Фото
17:11
Семейный фестиваль «День детей» пройдёт во Владивостоке
17:00
Небезопасное развлечение придумали приморские шиномонтажники Видео
16:47
Во Владивостоке завтра дождь и сильный ветер
16:33
Циклон возле Китая выбрасывал на берег и переламывал суда
16:21
Пилот из Владивостока - в числе призеров второго этапа российской дрифт-серии РДС-Восток Фото
16:10
Полицейские научили школьников стрелять во Владивостоке Видео
15:58
Охранников Пушкарева осудили условно Эксклюзив
15:58
Стало известно, где в Приморье «гуляет» туберкулез
15:49
Роботы уберут мусор вокруг Токаревского маяка
15:47
Во Владивостоке школьники сдали ЕГЭ по математике
15:36
Туберкулез атакует Приморский край
15:25
Дерзкий грабитель-рецидивист осужден в Приморье
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4141 (80) от 02 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
В июне 2016-го
Отель на мысе Бурном уйдет с молотка
«Земля леопарда» получила титул «Диво России»
У каждого второго – проблемы с холестерином
На площадь – за продуктами по конкурентным ценам
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Актуальный комментарий

Анна Кузнецова предложила создать альтернативный детский интернет-контент

По мнению детского омбудсмена, детям необходимо предоставить информацию про созидательные ценности
Фото: belnovosti.ru Фото: belnovosti.ru
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова считает, что для детей нужно создать альтернативный интернет-контент, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"С одной стороны, меры приняты, приняты соответствующие законы и буквально на днях они были одобрены. Но это лишь часть мер, которая нужна. Вторая часть, безусловно, - это альтернативный контент, а это то, в чем мы немного проигрываем", - сказала она на пленарной сессии всероссийского родительского форума в Уфе в четверг.

По мнению детского омбудсмена, детям необходимо предоставить информацию про созидательные ценности, спорт, современные интересы, "про группы людей, которые могут стать примером".

"Здесь мы с вами, взрослые, должны найти вот эти механизмы. Может быть, здесь в республике (в Башкирии - прим.ред.) будут созданы такие примеры передач, детских интернет-проектов, может быть проектов дополнительного образования, доступного, которые (...) научат культуре информационного выбора", - отметила Кузнецова.

comments powered by Disqus
Похожие новости
МВД отметило активность «групп смерти» в соцсетях
11:47, 01 июня 2017 МВД отметило активность «групп смерти» в соцсетях

Об этом заявил начальник управления "К" Алексей Мошков

В СПЧ осудили клетки для подсудимых в российских судах
11:21, 01 июня 2017 В СПЧ осудили клетки для подсудимых в российских судах

Глава Совета отметил, что вина подсудимого не доказана

Эксперт: Акула, пойманная на острове Русский, может быть опасна
14:18, 31 мая 2017 Эксперт: Акула, пойманная на острове Русский, может быть опасна

Комментарий специалиста

СПЧ: дети имеют право на творчество за пожертвования с согласия родителей
20:44, 30 мая 2017 СПЧ: дети имеют право на творчество за пожертвования с согласия родителей

Андрей Бабушкин заявил, что к скандалу на Арбате привела юридическая неграмотность полицейских

Побег гигантского осьминога прокомментировали в Приморском океанариуме
16:41, 30 мая 2017 Побег гигантского осьминога прокомментировали в Приморском океанариуме

Животное живо и здорово

Лариса Белоброва: Сергей Дарькин на работе
16:06, 29 мая 2017 Лариса Белоброва: Сергей Дарькин на работе

Известная актриса прокомментировала РИА VladNews ЧП с участием ее мужа

Эксперт: Регулирование сферы ЖКХ в России критически неэффективно
22:17, 28 мая 2017 Эксперт: Регулирование сферы ЖКХ в России критически неэффективно

Известный специалист в области ЖКХ Дмитрий Нифонтов - в интервью РИА VladNews