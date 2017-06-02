Сергей Мильвит: Игорь Пушкарев - человек, кторый сохранил и построил скверы

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, ставшего неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews. Свое мнение по этому поводу высказал президент Фонда "Горожанин и Гражданин" Сергей Мильвит:

"Вот уже год, как глава города находится под арестом. Владивосток - город сказка. Игорь Сергеевич - человек, кторый сохранил и построил скверы, которые неизвестные люди хотели застроить. Пушкарев - хозяйственный мужик, человек-работяга. Без него скверы беззащитны. Скоро выборы, кто будет главой города неизвестно. Известно лишь то, что в думу идут люди, которые представляют свои интересы, а не интересы людей".

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.