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​Ветераны Владивостока благодарны Игорю Пушкареву за помощь

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы города
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, ставшего неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

"Таких теплых отношений, как у главы Владивостока Игоря Пушкарева с нашими ветеранами, больше не было ни у одного из мэров города, - уверено заявил в беседе с корреспондентом РИА VladNews председатель городского Совета ветеранов Сергей Кондратенко. - Многих участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла он знает по именам и отчествам. Пенсионеры с благодарностью вспоминают о многочисленных встречах с Игорем Сергеевичем. На каждой из них, не считаясь со временем, он рассказывал о проблемах и перспективах Владивостока, отвечал на всевозможные вопросы, старался оказать максимальную поддержку каждому.

Еще в 2010 году глава Владивостока Игорь Пушкарев поддержал инициативу тогдашнего председателя городского Совета ветеранов, участника Великой Отечественной войны Якова Кана по организации поездок фронтовиков из столицы Приморья по местам боевых действий. За эти годы десятки наших уважаемых земляков побывали в городах-героях и городах воинской славы, проехали по местам славы русского оружия. Это Подмосковье, Брест, Севастополь, Сталинград (Волгоград), Курск, Кенигсберг (Калининград), Новороссийск, Москва, Берлин и Ленинград (Санкт-Петербург). Посещения Суйфэньхэ, Дунина, Харбина, Даляня и Порт-Артура завершили многолетнюю совместную патриотическую акцию администрации Владивостока и городского Совета ветеранов.

Жители и гости Владивостока видят, что наш город постоянно преображается, появляются новые парки, набережные и скверы, памятники, устанавливаются памятные доски заслуженным владивостокцам. Ярким тому подтверждением служит нынешний парк Победы. Он на всех этапах – от проектировки до завершения строительных работ – находился под контролем ветеранов и специалистов администрации города.

В завершении хочу поблагодарить главу города за помощь ветеранскому движения". 

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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