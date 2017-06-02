Год без мэра: Владивостоку не хватает Игоря Пушкарева

Арест главы города был неожиданностью для всех

Владивосток, воскресенье, 04 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, ставшего неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews.

Вот что думают по этому поводу представители общественных организаций Приморья:

Сергей Кондратенко, председатель Совета ветеранов Владивостока:

- Ветераны Владивостока были возмущены демонстрацией того, как Игоря Сергеевича Пушкарева этапировали в Москву. Сегодня мы обращаемся к генпрокурору с просьбой дать правовую оценку возбуждению уголовного дела и максимально содействовать открытости и беспристрастности процесса. Владимир Путин в послании Федеральному Собранию РФ сказал, что у нас в стране по экономическим преступлениям задерживается сотни тысяч людей, а приговор получает лишь небольшой процент. Остальных, в действиях которых ничего криминального не нашли, отпускают на свободу. Поиздевались, а потом живи с этим, как хочешь. Ведь для людей это был удар. Разве так можно поступать с человеком? Мы возмущены тем, как все это преподносится в СМИ. Все эти «бесчестные детективы», когда показывают одну дорогу, а говорят совсем о другой. В западной России в это, конечно, верят. Но мы-то видим все с близкого расстояния. Это наша общая позиция, которая пошла снизу – из массы возмущенных ветеранов, которые не понимают, зачем это происходит и зачем это происходит так грубо, жестко, в нарушение всех моральных норм. Я наравне со своими товарищами ее полностью поддерживаю.

Алексей Буяков, председатель Общества изучения Амурского края (регионального приморского отделения Русского географического общества):

- Считаю, что в данном случае с человеком обошлись чрезвычайно жестко. Игорь Пушкарев возглавляет Попечительский совета нашей организации. Он сделал очень многое для Общества изучения Амурского края, для ведения просвещения. Помогал в текущих вопросах, организовывал сбор пожертвований для издательской деятельности.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.