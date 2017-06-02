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Дело Пушкарёва

Год без мэра: Жителям Владивостока не хватает Игоря Пушкарева

Арест главы города был неожиданностью для всех
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

1 июня исполнился ровно год с момента ареста главы Владивостока Игоря Пушкарева, ставшего неожиданностью для всех жителей города, сообщает РИА VladNews. 

Вот что говорили тогда простые горожане: 

Максим, 35 лет, работник одной из фирм города:

"Толковый мужик. Видно, что занимался городом - деревья сажали, парки появлялись, памятник возле моей бывшей школы в порядок привели".

Галина Алексеевна, пенсионерка:

"Очень, очень плохо без Пушкарёва! Он и сады детские, и какие-то развлечения для молодёжи, и вот на Набережной удобные дорожки сделали. Да и чище в городе. Меня вот всё устраивало. Не сказать, что я идеально жила - но работу администрации видела. Видела, что и дом стали мыть наш чаще. И дочка внука в сад водит без хлопот. Нехорошо сделали".

Светлана, сотрудница одного из муниципальных учреждений города:

"Я вообще сначала не поверила. Думала, что напутали, слухи какие-то. Сама я в городе не так давно - пятый год, из Комсомольска-на-Амуре. Зашла утром новости поглядеть: обомлела даже! Недавно он и на площади выступал, и в газете читала о новых разных мероприятиях городских. Я не видела, каким ваш город был до Пушкарёва. Но мне тут нравится жить, Владивосток очень красивый, очень комфортен для меня. Тут я как-то сразу нашла свое место. Думаю, был бы плохой мэр - не было бы такого положительного впечатления от города".

Андрей, индивидуальный предприниматель:

"Плохо, что нет стабильности в городе. Восемь лет, говорите? Не такой большой срок для такого крупного города. Нет возможности строить какие-то далеко-идущие планы, что-то реализовывать на много лет. Для себя, для семьи своей. Нормально мне было при Пушкарёве. Жил хорошо. Теперь не знаю, что будет, кто теперь будет управлять, как его повернёт".

Студентка первого курса Елена, 18 лет:

"Ну, насколько я знаю, у него не было никакого криминального прошлого. Его рекомендовали в Москве. И производил Пушкарёв всегда очень приятное впечатление. Он хорошо умел говорить, он приятно выглядел. Располагал к себе, как человек. А харизма тоже важна для политика. Ну и город мне нравится наш. Вот сестрёнка в том году на утренник ходила, администрацией организованной. Видела его. Очень хорошо, что он общается с народом, ведёт себя демократично, правильно".

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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