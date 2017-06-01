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Общество

Энергетики заканчивают гидравлические испытания в центре Владивостока

Но в некоторых районах потребуются ремонтные работы системы ГВС
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

По итогам первого этапа гидравлических испытаний приморским филиалом АО «Дальневосточная генерирующая компания» завершены работы по устранению  повреждений на Фадеевой теплотрассе от Владивостокской ТЭЦ-2. Со стороны предприятия выполнены все условия для восстановления горячего водоснабжения у потребителей в Ленинском и части Первореченского районов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДГК.

Кроме того, энергетики завершают второй этап гидравлических испытаний, проводимых на Эгершельде и в центре Владивостока, сейчас специалисты занимаются ремонтными работами по устранению повреждений. У большинства потребителей, получающих услугу от Владивостокской ТЭЦ-1, горячее водоснабжение будет восстановлено 5 июня.

Однако для ликвидации отдельных повреждений, выявленных в ходе испытаний, понадобятся дополнительные ремонтные работы, что потребует продления отключения ГВС по следующим адресам:

- до 6 июня:

Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 14, 16, 18, 19, 19а 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25а, 27, 29, 31, 33;

Батарейная: 2;

Башидзе: 1, 5, 6, 8; 10, 12, 14, 16,

Верхнепортовая: 25, 40а, 40а, 70, 9, 9а;

Западная: 13;

Комсомольская: 1, 1в, 3, 5а, 7, 9; 27а, 27в, 27д, 29;

Красного знамени пр-т: 29, 31, 33, 35, 37; 21, 30; 25а, 34, 38, 44, 45, 46, 47, 51, 51а;

Московская: 1, 11, 13, 15;

Набережная: 1, 5в, 9; 10, 16, 20,

Нерчинская: 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;

Нижнепортовая: 4;

Океанский проспект: 46, 48, 50, 54, 66, 68, 70, 70а, 70в, 72а, 74а, 76, 76а; 83, 85; 97, 99, 99а; 101, 103, 103а, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121а,

Острякова пр-т: 1, 2, 26, 28, 2а, 3, 3а, 7, 7а, 8, 9; 27; 13, 24, 26;

Партизанский пр-т: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 45,

Садовая: 22, 25;

Северо-Суйфунская: 4

Союзная: 17, 19, 20, 20а, 28, 40;

Станюковича: 3; 48

Тигровая: 7, 9

Хабаровская: 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 2, 20, 20а, 22, 24, 24а, 24б, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34

- до 10 июня:

Алеутская: 45а, 46, 51, 53, 57, 57а, 57б, 61;

Нерчинская: 2, 3, 4, 6, 8; 10, 21, 23, 25,

Океанский пр-т: 34/19, 35, 40;

Октябрьская: 4, 6, 6а, 8; 10, 13, 14, 16, 18, 20,

Павленко: 4;

Партизанский пр-т: 2, 6, 8; 10, 12, 12а, 14, 16/18,

Пограничная: 22, 22а, 7;

Пологая: 16, 17, 18, 20, 21, 21, 22, 24, 26, 28, 30/34, 31, 36, 38;

Прапорщика Комарова: 4, 9; 10, 11б, 13, 15, 21, 23, 29, 31, 31а, 35а,

Уткинская: 1, 3, 5, 5а, 7, 8, 10, 11, 11б, 13, 14, 15, 18, 18а, 20а, 30, 32, 34, 36

- до 13 июня:

Адмирала Фокина: 27;

Океанский: 10б, 12;

Пограничная: 12/б;

Семеновская: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 7, 7а, 7г, 8, 9, 9б, 9в, 10, 10а,

Семеновская: 30

Также в рамках ремонтной программы 2017 года энергетики приступили к перекладке (замене) теплотрассы протяженностью 210 метров на ул. Верхнепортовая. Этот участок уже много лет считается проблемным, ежегодно по результатам проведения гидравлических испытаний на нем выявляли повреждения. Чтобы их устранить, приходилось каждый раз частично перекрывать автомобильное движение и проводить ремонтные работы. В этом году было принято решение произвести перекладку этого участка теплотрассы, что обеспечит надежное теплоснабжение потребителей этого района и позволит избежать проведения масштабных ремонтных работ в будущем. В связи с этим подача горячего водоснабжения приостановлена с 1 по 20 июня по следующим адресам:

Верхнепортовая: 70, 72/1, 76;

Казанская: 1, 5, 7;

Крыгина: 1, 6, 15, 17, 17а, 28, 3, 30, 34,

Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64;

Морозова: 5, 7, 8, 9;

Перекопский пер.: 3, 5, 7;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9; 11, 13,

Сипягина: 15, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34;

Стрельникова: 3, 3а, 4, 5а, 6а, 8, 9; 10а, 12, 3б,

Ялтинская: 18

В домах города, не вошедших в список, горячая вода может отсутствовать по причинам, не зависящим от филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»: ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»; ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, выполняемый Управляющими компаниями и ТСЖ. Для уточнения информации жителям рекомендуется обращаться в Единую диспетчерскую службу города Владивостока.

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