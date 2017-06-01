Приморскую столицу уже начали готовить к следующему отопительному сезону

Отключение горячей воды в многоквартирных домах на время гидравлических испытаний – необходимая мера

Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Вчера, 31 мая, в администрации Владивостока состоялось заседание штаба по подготовке города к отопительному периоду 2017-2018 годов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Вел совещание заместитель главы администрации приморской столицы Сергей Черкасов.

«Предыдущий отопительный сезон прошел во Владивостоке в штатном режиме, – отметил Сергей Черкасов. – Сейчас перед нами стоит задача - подготовить город к следующему отопительному сезону своевременно и качественно».

За короткий летний период, до наступления холодов, городским коммунальным службам совместно с управляющими компаниями и товариществами собственников недвижимости предстоит подготовить более трех тысяч многоквартирных домов, совместно с энергетиками капитально отремонтировать свыше 10 километров ветхих тепловых сетей. А также подготовить эксплуатационное оборудование 95 городских котельных и сформировать необходимые запасы топлива.

«Сейчас в городе ведутся гидравлические испытания, – отметил главный инженер Дальневосточной генерирующей компании Алексей Старцев. – Мы уже завершили гидравлические испытания в большей части домов Первореченского, Ленинского, Фрунзенского районов. Совсем скоро наши энергетики приступят к испытаниям в Первомайском районе. Последним этапом станет проверка трубопроводов в Советском районе».

Энергетики отмечают, что отключение горячей воды в многоквартирных домах на время гидравлических испытаний – необходимая мера. Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают в период гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей отключать от системы горячего водоснабжения потребителей – иначе невозможно качественно подготовить теплосети к будущему отопительному сезону.

Цель гидравлических испытаний - проверить теплосети на прочность. Во время этих испытаний в тепловые сети под повышенным давлением подается вода, и чтобы не допустить выхода из строя внутренних систем жилых домов, необходимо отключение горячего водоснабжения.

После того, как будут завершены гидравлические испытания, начнутся работы по устранению порывов и капитальный ремонт городских теплосетей. Ежегодно специалистам муниципального Владивостокского предприятия электрических сетей и Дальневосточной генерирующей компании капитально приходится ремонтировать десятки километров городских тепловых сетей. Это связано с тем, что городские теплосети в основном были построены более сорока лет назад, а капитально ремонтировать их стали только в последнее десятилетие. Специалисты отмечают, что на отдельных участках износ теплосетей – свыше 85%. При этом энергетики делают все, чтобы сократить время испытаний и ремонтов.

Как отметили в ходе заседания, прошедший отопительный сезон показал, что труд энергетиков и своевременная подготовка сетей позволили пройти зиму без больших аварий: в городе не было зафиксировано крупных аварий на объектах и системах теплоснабжения; локальные порывы специалисты устраняли максимально оперативно.

Завершить подготовку жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства Владивостокского городского округа планируется к 15 октября. Многоквартирные дома должны получить паспорта готовности к отопительному периоду до 1 ноября.