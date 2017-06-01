Умные люди чаще бывают счастливыми, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые доказали, что умные люди чаще бывают счастливы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

В исследовании приняли участие более 6000 работников крупной корпорации.

По словам ученых, больше всего счастливых людей им удалось насчитать именно среди умных жителей Земли.

Как оказалось, самые довольные - те работники, уровень IQ которых составил от 120 до 129 единиц, причем, 43% из них оценивали свое состояние как "очень-очень счастлив". Те же испытуемые, показатели IQ которых оказались на уровне от 70 до 79, намного чаще жаловались на всевозможные невзгоды, появление проблем. Такие люди оценили свою жизнь как "несчастливую".