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Умные люди чаще бывают счастливыми, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые доказали, что умные люди чаще бывают счастливы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

В исследовании приняли участие более 6000 работников крупной корпорации.

По словам ученых, больше всего счастливых людей им удалось насчитать именно среди умных жителей Земли.

Как оказалось, самые довольные - те работники, уровень IQ которых составил от 120 до 129 единиц, причем, 43% из них оценивали свое состояние как "очень-очень счастлив". Те же испытуемые, показатели IQ которых оказались на уровне от 70 до 79, намного чаще жаловались на всевозможные невзгоды, появление проблем. Такие люди оценили свою жизнь как "несчастливую".

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