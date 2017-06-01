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Первый день лета: до грандиозной вечеринки WHITE PARTY осталось чуть больше недели

Программа мероприятия
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Владивосток так долго ждал этого – казалось, лето никогда не придет. Но оно настало, а вместе с ним еще ближе легендарная мировая вечеринка – «WHITE PARTY», которая пройдет на территории КСК «Фетисов Арена» 11 июня.

Как уже известно, хэдлайнерами белой вечеринки станут диджей с мировым именем Pendulum (Австралия) и нашумевшая рейв-группа Little Big (Санкт-Петербург).

На протяжении всей весны диджеи, такие как DJ Tamu, DJ Matsey, DJ Max Pravda, DJ Alexander Popov, присоединялись к «белой вечеринке», также на этой неделе подтвердил своё участие и DJ D.TARASYUK

D.TARASYUK - диджей и музыкант с десятилетним стажем, создатель популярного радио-шоу на DFM "OUT OFF HEAD".

Напоминаем, что с 15.00 на улице будет дан старт развлекательной программе, а именно: работа фудкортов, scratching/ mash up/ DJ freestyle dj-ing от DJ Matsey, продажа белой одежды от Владивостокской марки одежды Море+, мастер-класс по диджеингу от Matsey и DJ Nicky.

Владивостокская марка одежды Море +, СПЕЦИАЛЬНО для WHITE PARTY представит коллекцию БЕЛОЙ одежды (приобрести ее можно как в день мероприятия, так и заранее на официальном сайте проекта www.WP17.ru)

Программа мероприятия:

18.00. Встреча Little BIG со своими фанатами (6 человек, выбираются по итогам конкурса, следите за новостями в социальных сетях)

19.00 - 20.00 DJ TAMU

20.10 - 21.00 DJ MATSEY+DJ D. TARASYUK

21.05 - 21.55 DJ MAX PRAVDA

22.00 - 23.10 DJ ALEXANDER POPOV

23.15 - 00.25 Little Big

00.30 - 02.00 PENDULUM DJ SET

С 3:00 - для всех, кто ещё в силах танцевать вечеринка продолжается в Cuckoo

Подробности на сайте www.WP17.ru

Приобрести билеты можно в кассах «Фетисов Арены» и ДАЛЬПАРТЕР, офисе TYSA.ru и на сайте города VL.RU

Dress code: white only

Возрастное ограничение 18+

Телефон для справок (423)248-47-46

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