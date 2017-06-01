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Жителей и гостей Владивостока приглашают на детский праздник в микрорайоне Снеговая Падь

Вход свободный
Фото: kudaufa.ru Фото: kudaufa.ru
Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

Праздник, приуроченный к Международному дню защиты детей, пройдёт в предстоящую субботу, 3 июня, в микрорайоне Снеговая Падь на открытой площадке по адресу ул. Анны Щетининой 9-19, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Зрителей ждёт музыкально-игровое театрализованное представление «Новые приключения бременских музыкантов», которое приготовили творческие коллективы Надеждинского центра культуры и досуга посёлка Новый. Также в программе праздника - парад близнецов Владивостокского клуба близнецов.

Как сообщили в административно-территориальном управлении Первореченского района Владивостока, для гостей праздника будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, конкурсы и викторины с призами.

Организаторы приглашают всех желающих. Начало праздника в 11 часов. Вход свободный.

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