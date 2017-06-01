Установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» на таможнях ДФО ждут 3,2 тысячи авто

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Владивосток, пятница, 02 июня , РИА Vladnews.

По последним данным, на стоянках дальневосточных таможен находится 3 264 автомобиля, которые ждут установки кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ. В регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления с 1 января 2017 года было ввезено 12 513 ТС, подлежащих оборудованию устройством вызова экстренных служб. ПТС выданы таможенными органами на 4 204 автотранспортных средства.

Кроме того, в настоящее время в дальневосточном регионе находятся 7 880 выпущенных таможенными органами авто, на которые при предоставлении необходимых документов (свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и расчёт суммы утилизационного сбора) должны быть выданы ПТС.

Процесс получения ПТС физическим лицом должен выглядеть следующим образом: физическое лицо (или таможенный представитель, совершающий от имени и по поручению такого физического лица таможенные операции) предоставляет таможенному органу, осуществившему выпуск транспортного средства, СБКТС, выданное аккредитованной испытательной лабораторией, содержащее отметку с идентификационным номером устройства вызова экстренных оперативных служб, а также расчёт суммы утилизационного сбора.

Правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении транспортных средств утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении колёсных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

ПТС выдается после предоставления указанных документов, проверки таможенным органом правильности расчёта суммы утилизационного сбора и получения подтверждения о поступлении указанной суммы в федеральный бюджет.