Беременная женщина передает стресс своему ребенку, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Группа ученых из Швейцарии и Германии в ходе исследования установили, что длительный психический стресс у беременной женщины меняет обмен веществ плаценты и может отражаться на развитии плода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.

Специалисты обследовали 34 здоровых беременных женщин, у которых в рамках пренатальной диагностики брались пробы околоплодных вод. Подобная манипуляция связана со стрессом и вызывает у женщины выработку гормона кортизола.

При кратковременном стрессе ученые не обнаружили корреляции между концентрацией гормона в слюне матери с его содержанием в околоплодных водах. Однако при длительном стрессе, вызванным сложной жизненной ситуацией или другими обстоятельствами, уровень кортизола в околоплодных водах повышался. В результате ребенок может родиться с отставанием в развитии.