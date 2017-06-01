Неизвестный похитил кассовый аппарат из магазина в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение из частного охранного предприятия о попытке хищения кассового аппарата из магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что злоумышленник проник в помещение торгового павильона, разбив стекло входной двери. Похитив кассовый аппарат, вылезти обратно через разбитую дверь мужчина не смог, потому что застрял. Прибывшие сотрудники частного охранного предприятия задержали подозреваемого и вызвали сотрудников полиции.

В отделе внутренних дел ранее судимый 34-летний местный житель дал признательные показания.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Злоумышленнику грозит лишение свободы на пять лет.