Во Владивостоке автомобиль вылетел с трассы на тротуар 17:21, 01 июня Во Владивостоке автомобиль вылетел с трассы на тротуар (Фото)
Во Владивостоке завтра дождь и сильный ветер 16:47, 01 июня Во Владивостоке завтра дождь и сильный ветер
Охранников Пушкарева осудили условно 15:58, 01 июня Охранников Пушкарева осудили условно (Эксклюзив)
Новостная лента
Июнь, 01 четверг
21:28
Владивосток: Год без мэра
21:28
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
20:55
Неизвестный похитил кассовый аппарат из магазина в Приморье
19:21
Чтение в пожилом возрасте продлевает жизнь, - ученые
18:00
Приморские ученые решили повысить плодородность почв Приморья с помощью биоугля
17:48
Неизвестный напал ночью на женщину и ограбил ее
17:34
Во Владивостоке работают эвакуаторы Видео
17:23
В Приморье частично снят противопожарный режим
17:21
Во Владивостоке автомобиль вылетел с трассы на тротуар Фото
17:18
Первый день лета: до грандиозной вечеринки WHITE PARTY осталось чуть больше недели Фото
17:11
Семейный фестиваль «День детей» пройдёт во Владивостоке
17:00
Небезопасное развлечение придумали приморские шиномонтажники Видео
16:47
Во Владивостоке завтра дождь и сильный ветер
16:33
Циклон возле Китая выбрасывал на берег и переламывал суда
16:21
Пилот из Владивостока - в числе призеров второго этапа российской дрифт-серии РДС-Восток Фото
16:10
Полицейские научили школьников стрелять во Владивостоке Видео
15:58
Охранников Пушкарева осудили условно Эксклюзив
15:58
Стало известно, где в Приморье «гуляет» туберкулез
15:49
Роботы уберут мусор вокруг Токаревского маяка
15:47
Во Владивостоке школьники сдали ЕГЭ по математике
15:36
Туберкулез атакует Приморский край
15:25
Дерзкий грабитель-рецидивист осужден в Приморье
15:16
Во Владивостоке помогают женщинам решать интимные проблемы
15:04
Футбольный турнир имени Александра Тихоновецкого прошел во Владивостоке Видео
14:52
​Черно-белое погружение в природу Фото
14:44
В Приморье объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий
14:38
Сакура расцвела на острове Русский Фото
14:34
Primorye.ru обновил дизайн Фото
14:27
Местному жителю показали, что такое тюнинг по-владивостокски Видео
14:21
Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетил Владивосток Видео
14:16
Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке Фото
14:05
Под Арсеньевом местные жители заметили двух тигров Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4140 (79) от 01 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Год без мэра
На ловца и рыба плывет
100-летние открытки детства
Лето началось с грозовых раскатов
Фотоловушки направят на встречку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Неизвестный похитил кассовый аппарат из магазина в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: XRUST.net Фото: XRUST.net
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение из частного охранного предприятия о попытке хищения кассового аппарата из магазина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что злоумышленник проник в помещение торгового павильона, разбив стекло входной двери. Похитив кассовый аппарат, вылезти обратно через разбитую дверь мужчина не смог, потому что застрял. Прибывшие сотрудники частного охранного предприятия задержали подозреваемого и вызвали сотрудников полиции.

В отделе внутренних дел ранее судимый 34-летний местный житель дал признательные показания.

Похищенное имущество изъято и возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Злоумышленнику грозит лишение свободы на пять лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Неизвестный напал ночью на женщину и ограбил ее
17:48, 01 июня 2017 Неизвестный напал ночью на женщину и ограбил ее

Возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке автомобиль вылетел с трассы на тротуар
17:21, 01 июня 2017 Во Владивостоке автомобиль вылетел с трассы на тротуар

Обстоятельства случившегося выясняются

Дерзкий грабитель-рецидивист осужден в Приморье
15:25, 01 июня 2017 Дерзкий грабитель-рецидивист осужден в Приморье

Ущерб превысил 80 тысяч рублей

Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке
14:16, 01 июня 2017 Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке

Обстоятельства случившегося выясняются

Под Арсеньевом местные жители заметили двух тигров
14:05, 01 июня 2017 Под Арсеньевом местные жители заметили двух тигров

Хищники проявили интерес к людям

В Приморье автомобиль вылетел в кювет
13:35, 01 июня 2017 В Приморье автомобиль вылетел в кювет

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивостокский таксист решил прихватить с собой необычный аксессуар с автозаправки
13:24, 01 июня 2017 Владивостокский таксист решил прихватить с собой необычный аксессуар с автозаправки

Мужчина вовремя заметил свою оплошность