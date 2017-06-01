Чтение в пожилом возрасте продлевает жизнь, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что чтение книг в пожилом возрасте продлевает жизнь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

В исследовании принимали участие 3000 добровольцев в течение 12 лет. Участники были разделены на три группы: в первую вошли не читающие совсем, во вторую - читающие до 3,5 часа в неделю и в третью - читающие дольше этого времени. Также специалисты проанализировали возраст,пол, уровень образования, этническую принадлежность, собственную оценку состояния здоровья, сопутствующие заболевания, уровень доходов, семейное положение и депрессию участников.

Результат показал, что добровольцы из второй группы умирали на 17%, а из третьей — на 23% реже, чем те, к то не читал совсем. При этом читающие книги жили в среднем на 23 месяца дольше, чем равнодушные к чтению. Схожая закономерность прослеживалась и при чтении периодических изданий, но их связь с выживанием была слабее, чем у книг. Наиболее читающими участниками исследования оказались женщины, люди с образованием не ниже колледжа, а также имеющие высокие доходы.