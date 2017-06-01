Неизвестный напал ночью на женщину и ограбил ее

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Дальнереченска, которая рассказала, что ночью на нее напал неизвестный мужчина, открыто похитив золотую цепочку, стоимостью 25 тысяч рублей, и скрылся в неизвестном направлении, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявительницу и возможных очевидцев происшествия. Установлено, что 47-летняя местная жительница в компании малознакомых людей употребляла спиртные напитки. Чтобы освежиться, все вышли на улицу. Один из мужчин воспользовавшись тем, что другие участники компании ушли, сорвал с шеи оппонентки золотую цепочку с кулоном и скрылся.

В ходе розыска по «горячим следам» сотрудники полиции задержали ранее судимого 44-летнего жителя Пожарского района, временно проживающего в Дальнереченске, который дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что похищенные золотые изделия он сдал в ломбард, а на вырученные деньги приобрел спиртные напитки.

В настоящее время золотые изделия изъяты и возвращены законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело.