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Общество

Приморские ученые решили повысить плодородность почв Приморья с помощью биоугля

Специалисты провели многолетние наблюдения
Фото: ДВФУ Фото: ДВФУ
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Приморские ученые в ходе исследования выяснили, что биоуголь поможет повысить плодородность и решит проблемы переувлажнения почв в крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВФУ.

Биоуголь — это черное пористое вещество, которое получают при сжигании органических отходов в бескислородных условиях. Если его применять в сельском хозяйстве, то это позволит улучшить водно-физические свойства почвы, ее температурный режим. Приморье богато плодородными почвами, но большая проблема — их переувлажнение.

Специалисты проводили многолетние исследования по применению разных типов удобрений: органических, минеральных и их смесей. По предложению ученых, в эти почвы начали вносить новое вещество. В течение трех лет исследователи будут наблюдать прирост биомассы и качество продукта в зависимости от количества использованного биоугля.

Особый интерес ученых вызывает «дыхание» корневой системы сельскохозяйственных растений в почве, обогащенной биоуглем. Есть предположение, что пористая структура гранул может привести к изменениям в циркуляции газов в почве, поэтому важно выяснить, как биоуголь будет влиять на эмиссию парниковых газов.

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