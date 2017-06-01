Охранников Пушкарева осудили условно

Суд вынес решение по делу, длившемуся весь последний год

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Фрунзенский районный суд вынес решение по делу охранников брата временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Они признаны виновными.

Согласно решению суда, подсудимые осуждены на 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и на 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Отметим, что потерпевшим по делу был журналист программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павел Брыкин.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.