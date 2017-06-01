Во Владивостоке завтра дождь и сильный ветер 16:47, 01 июня Во Владивостоке завтра дождь и сильный ветер
Охранников Пушкарева осудили условно 15:58, 01 июня Охранников Пушкарева осудили условно (Эксклюзив)
Стало известно, где в Приморье «гуляет» туберкулез 15:58, 01 июня Стало известно, где в Приморье «гуляет» туберкулез
Новостная лента
Июнь, 01 четверг
16:55
Владивосток: Год без мэра
16:55
Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
16:55
Самый богатый депутат Приморья остался без элитного внедорожника
16:47
Во Владивостоке завтра дождь и сильный ветер
16:33
Циклон возле Китая выбрасывал на берег и переламывал суда
16:21
Пилот из Владивостока - в числе призеров второго этапа российской дрифт-серии РДС-Восток Фото
16:10
Полицейские научили школьников стрелять во Владивостоке Видео
15:58
Охранников Пушкарева осудили условно Эксклюзив
15:58
Стало известно, где в Приморье «гуляет» туберкулез
15:49
Роботы уберут мусор вокруг Токаревского маяка
15:47
Во Владивостоке школьники сдали ЕГЭ по математике
15:36
Туберкулез атакует Приморский край
15:25
Дерзкий грабитель-рецидивист осужден в Приморье
15:16
Во Владивостоке помогают женщинам решать интимные проблемы
15:04
Футбольный турнир имени Александра Тихоновецкого прошел во Владивостоке Видео
14:52
​Черно-белое погружение в природу Фото
14:44
В Приморье объявлено предупреждение об ухудшении погодных условий
14:38
Сакура расцвела на острове Русский Фото
14:34
Primorye.ru обновил дизайн Фото
14:27
Местному жителю показали, что такое тюнинг по-владивостокски Видео
14:21
Известный кинорежиссер Андрей Кончаловский посетил Владивосток Видео
14:16
Труп молодой женщины найден на территории школы в Находке Фото
14:05
Под Арсеньевом местные жители заметили двух тигров Видео
13:54
Московские хирурги помогли приморцам Видео
13:44
​Зачем погружать котенка в гипноз? Фото
13:39
Луч-Энергия продолжит выступать в первой лиге
13:35
В Приморье автомобиль вылетел в кювет Фото
13:24
Владивостокский таксист решил прихватить с собой необычный аксессуар с автозаправки Видео
13:13
Администрация Владивостока финансово поддерживает общественные организации
13:01
В Приморье на трассе горит автомобиль Фото
12:51
​Музыканты Jazz Acoustic Project выступят с большим сольным концертом Фото
12:38
"8 канал" подарил детям игру в боулинг Видео
12:27
Приморец незаконно прописал у себя гражданина Узбекистана
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4140 (79) от 01 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Год без мэра
На ловца и рыба плывет
100-летние открытки детства
Лето началось с грозовых раскатов
Фотоловушки направят на встречку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Дело Пушкарёва

Охранников Пушкарева осудили условно

Суд вынес решение по делу, длившемуся весь последний год
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Фрунзенский районный суд вынес решение по делу охранников брата временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева Андрея Пушкарева, сообщает корреспондент РИА VladNews. Они признаны виновными.

Согласно решению суда, подсудимые осуждены на 1 год 7 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и на 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Отметим, что потерпевшим по делу был журналист программы "Честный детектив" (ВГТРК) Павел Брыкин.

Напомним, это дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы "Честный детектив" Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах; врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой (1,2 на 0,9 см) горизонтальный синяк на левом колене.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке заканчивается суд по громкому делу охранников Пушкарева
09:42, 01 июня 2017 Во Владивостоке заканчивается суд по громкому делу охранников Пушкарева

Обвинение просит для подсудимых 2,5 года лишения свободы условно

Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти
09:27, 01 июня 2017 Игорь Пушкарев: Год, который хочется вычеркнуть из памяти

Временно отстраненный от должности глава Владивостока прокомментировал годовщину своего ареста

Владивосток: Год без мэра
09:25, 01 июня 2017 Владивосток: Год без мэра

Сегодня исполняется ровно год с момента задержания главы приморской столицы Игоря Пушкарева

Защита Андрея Пушкарева обжалует решение суда
13:32, 31 мая 2017 Защита Андрея Пушкарева обжалует решение суда

Брату временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева продлили домашний арест

​Защита Игоря Пушкарева обжалует продление его ареста
11:08, 30 мая 2017 ​Защита Игоря Пушкарева обжалует продление его ареста

Адвокаты намерены добиться справедливости для временно отстраненного от должности главы Владивостока

«Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова
14:27, 29 мая 2017 «Басманное правосудие» не сломало Игоря Пушкарева и Андрея Лушникова

Дело временно отстраненного главы Владивостока активно обсуждают

​Политологи прокомментировали судебный процесс по делу Игоря Пушкарева
12:33, 29 мая 2017 ​Политологи прокомментировали судебный процесс по делу Игоря Пушкарева

Временно отстраненный от должности глава Владивостока невиновен, уверены они