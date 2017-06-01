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Роботы уберут мусор вокруг Токаревского маяка

В прошлом году «Зеленые команды» собрали более 10 тонн мусора в другом популярном месте отдыха жителей Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

3 июня в рамках общегородского субботника эко-десант «Зеленых команд» компании Coca-ColaHBCРоссия очистит от мусора береговую зону рядом с Токаревским маяком. В акции примут участие более 200 человек, в том числе сотрудники компании и их семьи, волонтёры и школьники из специализированного экологического класса. В очистке территории людям помогут роботы. Перед началом мероприятия семь автоматизированных механизмов Центра развития робототехники проведут мастер-класс для волонтеров по уборке и сортировке мусора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций.

Маяк на каменистой косе Токаревского – одна из старейших и посещаемых достопримечательностей Владивостока. Сюда обязательно привозят гостей города – показать «край земли», место, где начинается Тихий океан. Под флагом общероссийского экологического проекта «Зеленые команды» компания Coca-Cola HBC Россия уже 10 лет помогает Владивостоку поддерживать чистоту и готовиться к летнему сезону.

Каждый год «Зелёные команды» выходят на городские улицы и береговые зоны, в парки и скверы, чтобы очистить их от накопившегося мусора. Такие эко-субботники проходят не только во Владивостоке, но и в других городах России.

«В прошлом году «Зеленые команды» собрали более 10 тонн мусора в другом популярном месте отдыха жителей Владивостока – набережной Моргородка. Только пластиковых бутылок собрали больше 200 килограмм. Весь пластик был отправлен на переработку», - рассказала Марина Мокина, региональный руководитель направления внешних и внутренних коммуникаций Coca-ColaHBC Россия по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку.

В этом году сотрудники компании вместе с волонтерами вновь уделят особое внимание раздельному сбору мусора и отправят собранный пластик на переработку. Вопрос рационального обращения с отходами в России набирает все большую актуальность: сегодня почти весь мусор попадает на полигоны, и только 5-7% перерабатывается.

В сортировке мусора представителям компании помогут специальные механизмы, созданные инженерами Центра развития робототехники. Они продемонстрируют возможности современной робототехники в деле уборки, сортировки и утилизации мусора.

«Задача акции не только в том, чтобы навести чистоту и порядок в городах России, но и сформировать ответственное отношение к природе. Это наш вклад в будущее страны», - отмечает Марина Мокина.

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