Семейный фестиваль «День детей» пройдёт во Владивостоке

3 июня

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 3 июня, на территории набережной Спортивной гавани состоится семейный фестиваль «День детей», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Стартует фестиваль в 11 часов.

В программе праздника – творческая программа, выступление вокальных и хореографических коллективов, шоу аниматоров, конкурсы, мастер-классы и игры для детей, семейные спортивные соревнования, парад колясок, выставка рукоделия и многое другое.

Организаторы семейного фестиваля «День детей» - творческое объединение «Активные мамы» при поддержке управления культуры администрации Владивостока – приглашают на мероприятие всех желающих.