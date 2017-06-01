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Культура

Семейный фестиваль «День детей» пройдёт во Владивостоке

3 июня
Фото: mkrf.ru Фото: mkrf.ru
Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 3 июня, на территории набережной Спортивной гавани состоится семейный фестиваль «День детей», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Мероприятие приурочено к Международному дню защиты детей. Стартует фестиваль в 11 часов.

В программе праздника – творческая программа, выступление вокальных и хореографических коллективов, шоу аниматоров, конкурсы, мастер-классы и игры для детей, семейные спортивные соревнования, парад колясок, выставка рукоделия и многое другое.

Организаторы семейного фестиваля «День детей» - творческое объединение «Активные мамы» при поддержке управления культуры администрации Владивостока – приглашают на мероприятие всех желающих.

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