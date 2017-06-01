Небезопасное развлечение придумали приморские шиномонтажники

Обошлось без жертв

Владивосток, четверг, 01 июня , РИА Vladnews.

Шиномонтажники показали, чем занимаются на работе, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел на одной из шиномонтажных станций Уссурийска. Несколько мужчин соорудили конструкцию, название которой так и не дали. Больше всего это походило на самодельную катапульту или ракету. Сооружение состояло из колеса и сидения, под которым расположилось мини взрывное устройство, приводимое в действие с помощью кнопки.

Судя по комментариям, мужчины предпринимают попытку взлететь вот уже в третий раз. Когда заканчивается отчет, что-то под сидением взрывается, и оно вместие с пассажиром взмывает вверх. Однако гладкого взлета осуществить не удалось. Мужчина, сидевший в этот момент в кресле, кувыркнулся через голову,а затем упал на спину, ударившись об асфальт.

По предварительной информации, серьезных травм экспериментатор и его товарищи не получили. Судя по смеху за кадром, испытания продолжатся еще не раз.

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